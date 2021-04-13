Динамо не рассматривает возвращение Ярмоленко, хавбек сборной Украины имел другие варианты, – источник
Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко не наденет футболку Динамо ближайшее время.
Руководство Динамо не контактировало с Вест Хэмом о подписании Андрея Ярмоленко, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
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По информации источника, прежде всего, такое громкое возвращение украинца невозможно из-за финансовой составляющей, киевляне пока не смогут удовлетворить запросы Андрея. Ранее, Ярмоленко уже рассматривал варианты с продолжением карьеры в Турции, Китае и МЛС.
Напомним, в 2017-м Боруссия Д приобрела украинца у Динамо за 25 млн евро. В Вест Хэме 31-летний Ярмола часто страдает от травм и не имеет постоянной игровой практики.
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