Руководство Динамо не контактировало с Вест Хэмом о подписании Андрея Ярмоленко, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Динамо хочет вернуть Ярмоленко – киевляне уже начали переговоры с Вест Хэмом, – СМИ

По информации источника, прежде всего, такое громкое возвращение украинца невозможно из-за финансовой составляющей, киевляне пока не смогут удовлетворить запросы Андрея. Ранее, Ярмоленко уже рассматривал варианты с продолжением карьеры в Турции, Китае и МЛС.

Напомним, в 2017-м Боруссия Д приобрела украинца у Динамо за 25 млн евро. В Вест Хэме 31-летний Ярмола часто страдает от травм и не имеет постоянной игровой практики.

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