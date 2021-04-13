Александр Зинченко впервые за несколько лет со стартовых минут отыграл за Манчестер Сити на месте центрального полузащитника. И хотя без 5 минут чемпион Англии 2021 проиграл середняку, украинец может выиграть от этого эксперимента.

Зинченко стал лучшим в матче Манчестер Сити – Лидс среди подопечных Гвардиолы. По версии SofaScore полузащитник сборной Украины наработал на высокую оценку 7,6, столько же у Канселу, больше только у автора сенсационного дубля Далласа. Для сравнения его средняя за сезон – 6,92. Александр показал то, на что способен в сборной Украины. Никто не создал больше моментов, чем он (5, в частности, один из двух стопроцентных). Никто не вел игру столько времени (114 контактов с мячом). Вышел в этот раз не на привычном для выступлений в манчестерской команде левом краю обороны, а в центре поля.

Манчестер Сити – Лидс – 1:2 – видео голов и обзор матча

При этом старый навык остался. Зина – абсолютный лидер по передачам с фланга (12, из которых только 4 удачных). Но есть и несколько печальных моментов. Только провальный Стерлинг (80%) показал точность передач хуже, чем украинец (83%). Кроме того, безумные 25 потерь – это не только худший результат в матче среди полевых игроков. Это еще и вдвое больше, чем в среднем по сезону у Зины. Машина интенсивного сопротивления Бьелсы, хоть на этот раз не душила на максимуме (игра в меньшинстве сказалась), больше всего ударила по нему. С другой стороны Саша стал главным источником угрозы не только в отчетной встрече. Его пасы суммарно потянули на 0,58 ожидаемого ассиста. Острее в 31 туре АПЛ стали только лидеры Челси Маунт и Пулишич, которые разрывали Кристал Пэлас.

GW31 Snapshot – Players



Points:

1. Dallas (17)

2. Pulisic (15)

3. Lingard (14)



Top xG:

1. Havertz (1.50)

2. Pulisic (1.09)

3. Salah (1.06)



Top xA:

1. Mount (0.99)

2. Pulisic (0.66)

3. Zinchenko (0.58)



Big Chances Created:

Mount (2)



Some promising stats from Pulisic there! pic.twitter.com/9C1hqQiFBd — DraftGym (@DraftGym) April 13, 2021

Отметим, что при отсутствии Де Брюйне и Мареза именно Зинченко выполнял стандартные положения. Моментами довольно остро – сразу 3 его подачи приводили к ударам в 10-метровой зоне к воротам. Дважды был очень близок к результативному действию. Как не забил Стоунз после блестящей подачи украинца, загадка. А Стерлинг едва не добил в сетку коварный удар Александра. Английские СМИ упрекнули капитана сборной Украины в отсутствии темпа, хотя признали – выступление в центре поля против Лидса обещает интересные перспективы в дальнейшем.

Авторитетный The Athletic накануне матча 1/4 Лиги чемпионов против Боруссии прогнозирует 2 варианта развития событий. Первый – революционный. Гвардиола, который никак не может перейти четвертьфинальную грань ЛЧ, вполне способен выпустить в Дортмунде 5 защитников, из которых 3 центральных. Подобную формулу Пеп уже наигрывал в матче текущего сезона АПЛ, но она все еще очень экспериментальная. При таком сценарии Сэм Ли прогнозирует отсутствие Канселу в пользу Зинченко в основе. В целом на дортмундскую битву уже фактически забронировали себе места минимум 8 футболистов, считает популярный автор.

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В воротах бесспорный кандидат – Эдерсон. Уокер и Диаш должны выйти в защите. Полузащита состоит из Де Брюйне, Гюндогана и Родри. В нападении будут бегать Фоден и Марез. Прогноз рациональный, ведь 7 упомянутых исполнителей (голкипер вообще отдыхал за пределами заявки) оказались на скамейке запасных против Лидса, чтобы на Боруссию Пеп заполучил, по своему же определению, "максимально свежие ноги". Британский журналист считает, что слева меньше всего шансов сыграть у Канселу, также он проигрывает борьбу и на правом краю. Кто же будет новым фаворитом Гвардиолы? Против Лидса весь матч не сыграл только один левый защитник – Менди.

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Но если Пепу нужен более надежный контроль, его вариантом №1 должен стать Зинченко, который в эти дни в Манчестере вдохновляется на подвиги в обществе жены Влады. На неделе больше всего разозлил испанского наставника португальский универсал. В первой игре против Боруссии Канселу часто брал на себя ненужный риск. Авантюрные передачи не приносили остроту, но заставляли слишком легко терять владение мячом, а это большой страх Гвардиолы. Не лучше себя проявил и опорник Родри, который на своей половине дарил контроль соперникам еще чаще. Однако испанец, похоже, может рассчитывать на большее доверие тренера, а главную вину за его проблемы каталонский специалист возлагает на Жоау.

Сэм Ли отмечает, что в матче с Лидсом Канселу снова разозлил своего наставника. Гвардиола отреагировал с криками и отчаянием, когда игрок сборной Португалии привез очень опасный штрафной. После того, как отчитал правого фулбека, тренер еще и яростно швырнул бутылку с водой. И это при том, что Лидс – далеко не самая сильная команда на стандартах. Поэтому шансы Зины растут. Да, 24-летний украинец – не такой быстрый и атлетичный, как конкуренты. Однако это "вполне одаренный вариант альтернативы", который держит мяч намного лучше того же португальца. Поэтому не будет сенсацией, если Алекс начнет в стартовом составе, убеждает The Athletic.

A little look at what the starting XI could be tomorrow night. Even though I think nine or 10 players are easily predicted, there are still a lot of things to think about. Namely, how does the back four/three look if Cancelo is dropped? https://t.co/dJeJtfohr8 — Sam Lee (@SamLee) April 13, 2021

Однако это может привести к другой проблеме. По ходу игры фулбеки Гвардиолы смещаются в центр. Например, ближе к своим воротам, как это было в кубковом дерби против Манчестера, когда Зинченко страховал зону, становясь 3 центрбеком. Если украинец будет основным сейчас, он вряд ли станет играть так, как на Олд Траффорд. Более вероятный вариант – переход к Родри в центр поля. В таком случае понадобится левоножный игрок, который сможет отдавать передачи на вингера быстрее, чем это было неделю назад. Ляпорт в качестве третьего центрального?

Либо Аке вместо Зинченко. Гвардиола посетовал, что именно рабочей левой ноги на начальной стадии атак не хватало против Дортмунда. Натан неплохо себя проявил на месте крайнего защитника. Нидерландец выше и мобильнее украинца, также способен примерять на себя роль разыгрывающего короткими пасами в центре. Однако Аке только недавно восстановился, и английская пресса считает украинца наиболее сбалансированным вариантом при условии подстраховки в виде 3 центральных защитников.

First MF start for Zinchenko:



Played full 90’ in his favoured position @WhoScored 7.3 rating



City player ranked



1️⃣1️⃣4️⃣ touches –

7️⃣5️⃣/8️⃣8️⃣ passes completed –

5️⃣ key passes =

2️⃣ shots



Hope we get to see the versatile given more opportunities in CM in future pic.twitter.com/qmMc5X3dpc — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 10, 2021

Гвардиола часто проигрывал решающие матчи, потому что слишком много мудрил. Его штаб считает эти обвинения несправедливыми. Мол, план был хорош, а подводило воплощение игроками. Сейчас Зинченко занимает весомую роль в раздумьях Хосепа. Главная дилемма – что делать с обороной, которая выглядела неожиданно слабо на фоне редких попыток Боруссии навредить ей. Недавно в выездной игре против Фулхэма главный тренер Сити испытал нечастую для себя модель с 3 центральными защитниками. Получилось, может, не очень остро (8:3 по ударам), но крайне надежно – 0 попаданий соперника в створ. Станет ли потенциальная еврокубковая революция столь же успешной?

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