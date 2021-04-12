Киевский клуб хочет вернуть вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко, сообщил инсайдер Педру Алмейда. Эту информацию сразу подхватил паблик West Ham News, который имеет 60 тысяч подписчиков в Twitter.

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Динамо якобы уже даже начало переговоры с лондонским клубом. Действующий контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года, цена за Transfermarkt – 5 млн евро. В текущем сезоне вингер страдает от травм, поэтому сыграл только 830 минут, отличился 3 голами и 4 ассистами.

Напомним, Ярмоленко находился в структуре Динамо 10 лет (2007-2017). За "бело-синих" он сыграл 340 матчей (137 голов и 90 ассистов), а затем перешел в Боруссию Д за 25 млн евро.

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