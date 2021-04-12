Динамо хочет вернуть Ярмоленко – киевляне уже начали переговоры с Вест Хэмом, – СМИ
Динамо может подорвать летний трансферный рынок взрывным возвращением.
Киевский клуб хочет вернуть вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко, сообщил инсайдер Педру Алмейда. Эту информацию сразу подхватил паблик West Ham News, который имеет 60 тысяч подписчиков в Twitter.
Динамо летом готово продать ключевых игроков – Цыганык озвучил сенсационный список из 6 фамилий
Динамо якобы уже даже начало переговоры с лондонским клубом. Действующий контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года, цена за Transfermarkt – 5 млн евро. В текущем сезоне вингер страдает от травм, поэтому сыграл только 830 минут, отличился 3 голами и 4 ассистами.
Напомним, Ярмоленко находился в структуре Динамо 10 лет (2007-2017). За "бело-синих" он сыграл 340 матчей (137 голов и 90 ассистов), а затем перешел в Боруссию Д за 25 млн евро.
Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу