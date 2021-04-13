Керівництво Динамо не контактувало з Вест Хемом щодо підписання Андрія Ярмоленка, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Динамо хоче повернути Ярмоленка – кияни вже розпочали переговори з Вест Хемом, – ЗМІ

За інформацією джерела, перш за все таке гучне повернення українця є неможливим через фінансову складову, кияни поки не зможуть задовольнити запити Андрія. Раніше, Ярмоленко вже розглядав варіанти з продовженням кар'єри у Туреччині, Китаї та МЛС.

Нагадаємо, у 2017-му Борусія Д придбала українця у Динамо за 25 млн євро. У Вест Хемі 31-річний Ярмола часто страждає від травм і не має постійної ігрової практики.

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