Динамо не подписывало контракт с экс-форвардом ПСЖ Кутателадзе

Информация о переходе 17-летнего грузинского нападающего в киевский клуб оказалась ложной.

Динамо пока не подписывало официального договора с Кутателадзе, утверждает Динамомания.

По информации источника, в настоящее время тренерский штаб Динамо U-21 не планирует включать 17-летнего игрока в состав команды. К тому же грузин получил повреждение и пока не может тренироваться.

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Напомним, что вчера он отыграл один тайм за Динамо U-21 в контрольном матче с Тоболом U-21, после чего ряд сайтов со ссылкой на Transfermarkt сообщили, что киевляне уже подписали футболиста.

Уроженец Тбилиси начинал заниматься футболом в академиях пражской Спарты, Лилля и ПСЖ, а в ноябре 2018 перебрался в Анжи, подписав контракт на правах свободного агента. Но российский клуб не смог заявить его из-за запрета на регистрацию новых игроков.

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