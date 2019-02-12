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Екс-форвард ПСЖ Кутателадзе став гравцем Динамо, – Transfermarkt

12 лютого 23:18 6591 Читать на русском
Екс-форвард ПСЖ Кутателадзе став гравцем Динамо, – Transfermarkt
Ніколоз Кутателадзе / фото з соцмереж

17-річний грузинський нападник продовжить кар'єру в київському клубі.

Як раніше повідомлялось, до Києва на перегляд у київський клуб приїхав Ніколоз Кутателадзе. Він вже встиг взяти участь у матчі молодіжного складу команди проти казахського Тобола, який завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1.

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Авторитетний портал Transfermarkt, Динамо підписало контракт з Кутателадзе. Зазначимо, Ніколоз, який виступає на позиції форварда, вже у 15 років потрапив до ПСЖ, де виступав у команді U-17.

У листопаді 2018 року Ніколоз перейшов у Анжи, однак невдовзі він покинув команду через заборону російському клубу на реєстрацію гравців. До слова, у 2016 році сам Кутателадзе розповів, що ним цікавилося Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Ніколоз Кутателадзе
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