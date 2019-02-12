toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Олимпиакос – Динамо: киевляне прилетели в Афины на матч Лиги Европы

12 февраля 21:47 358 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: киевляне прилетели в Афины на матч Лиги Европы
Киевляне прилетели в Афины на матч Лиги Европы / ФК Динамо

Делегация киевского клуба прибыла в столицу Греции на поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня Динамо завершило свой второй сбор в Марбелье и сразу полетело в Афины, где в четверг, 14 февраля сыграет матч Лиги Европы с греческим Олимпиакосом.

Динамо может подписать молодого экс-форварда ПСЖ

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, борт с киевским клубом успешно сел в аэропорту Афин во вторник вечером. Добавим, что киевляне уже успели заселиться в гостиницу.

Завтра "динамовцы" испытают газон домашнего стадиона Олимпиакоса. Кроме этого, на 13 число запланирована традиционная предматчевая пресс-конференция наставника Динамо Александра Хацкевича.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
20
час
:
51
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Олимпиакос - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
51
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук