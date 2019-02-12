Олимпиакос – Динамо: киевляне прилетели в Афины на матч Лиги Европы

Киевляне прилетели в Афины на матч Лиги Европы / ФК Динамо

Делегация киевского клуба прибыла в столицу Греции на поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня Динамо завершило свой второй сбор в Марбелье и сразу полетело в Афины, где в четверг, 14 февраля сыграет матч Лиги Европы с греческим Олимпиакосом.

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Как сообщает Dynamo.kiev.ua, борт с киевским клубом успешно сел в аэропорту Афин во вторник вечером. Добавим, что киевляне уже успели заселиться в гостиницу.

Завтра "динамовцы" испытают газон домашнего стадиона Олимпиакоса. Кроме этого, на 13 число запланирована традиционная предматчевая пресс-конференция наставника Динамо Александра Хацкевича.

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