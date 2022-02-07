"Я разговаривал с президентом Динамо Игорем Суркисом и он сказал, что на сегодняшний день никаких трансферов не планируется. Никто не готов сейчас тратить деньги, нет никаких разговоров.

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Во всяком случае, футболисты должны вернуться со сборов, после чего должна пройти еще одна встреча между президентом и главным тренером. Наставник должен определить, кто хорошо работал, а кто нет, что нужно усилить и каких игроков приобрести. Уже тогда о чем-нибудь можно будет говорить. Как я уже говорил, если и ждать трансферов киевского Динамо, то уже под конец трансферного окна", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

После 18 туров чемпионата Украины Динамо располагается на второй строчке, отставая от Шахтера на два очка.

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