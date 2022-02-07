"Я розмовляв з президентом Динамо Ігорем Суркісом і він сказав, що на сьогодні ніяких трансферів не планується. Ніхто не готовий зараз витрачати гроші, немає ніяких розмов.

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У будь-якому разі, футболісти повинні повернутися зі зборів, після чого має відбутися ще одна зустріч між президентом і головним тренером. Наставник повинен визначити хто добре працював, а хто ні, що треба підсилити і яких гравців придбати. Вже тоді про щось можна буде говорити. Як я вже казав, якщо і чекати на трансфери київського Динамо, то вже під кінець трансферного вікна", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Після 18-ти турів чемпіонату України Динамо розташовується на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на два очки.

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