"На тот момент это выглядело так, будто сверху было спущено указание – реформировать турнир U-21 и создать женские команды. В какой-то степени клубы были поставлены перед фактом.

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Почему мы не подняли бучу летом 2021-го, перед началом сезона? Мы собирались заявить вторую команду в Первую лигу. Но когда в Черноморец пришел Юрий Мороз и попросил 15-16 игроков динамовской молодежки, вопрос был снят. Ситуация не является критичной. Надо помнить, что пребывание этой группы игроков в Черноморце влетало мне в копеечку – Динамо выплачивало большую часть их зарплаты, а ставки были немалые. Теперь же мы отдаем игроков в бесплатные аренды – в тот же Черноморец, Ворсклу, Зарю, Колос…

Суть моей мысли в том, что сейчас все изменилось только для нас, а через сезон взвоют все клубы УПЛ. У нас будет перенасыщение молодыми игроками, которые вырастут из U-19 и которым нужно будет предоставлять практику в других турнирах.

В нашем случае, те же Волошин, Бражко, Диалло, Царенко к тому моменту станут игроками с серьезными финансовыми аппетитами. Далеко не каждый клуб премьер-лиги сможет их удовлетворить. Если, конечно, кто-то из них не перейдет в нашу первую команду", – сказал Суркис в комментарии "ТаТоТаке".

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