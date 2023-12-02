В рамках 16-го тура УПЛ СК Днепр-1 примет Ворсклу, Колосс сыграет с Оболонью, а Кривбасс – с Александрией. Анонс и прогноз букмекеров подскажет "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Ворскла

Матч СК Днепр-1 – Ворскла состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на канале "2+2".

СК Днепр-1 лидирует в турнирной таблице, но расслабляться рано. Кривбасс и Полесье отстают всего на два зачетных балла, а Шахтер позади в восьми – вроде и нормально, однако "горняки" имеют два матча в запасе. Выпасть за пределы топ-3 подопечные Юрия Максимова до межсезонья уже не смогут, но команда явно желает добыть второе подряд "зимнее чемпионство".

Поединок с Черноморцем в понедельник доказал, что "спортклубовцы" в полном порядке. Да, им помогло раннее удаление Авагимяна, а одесситы в какой-то момент были близки к 3:3, однако то такое – днепровцы доминировали, одержав заслуженную победу 4:2. Да, ничего особенного в игре не было, но это и есть футбол Юрия Максимова. В прагматичном стиле он сносит всех своих соперников, эффективно реализуя возможности своего состава.

Болей и делай прогнозы.

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У Ворсклы состава едва ли хватает на стартовую 11-ку. Титанические усилия Виктора Скрипника держат полтавчан на плаву, но о стабильности не может быть и речи. Боевая ничья с Металлистом 1925 сменилась разгромом Оболони в Кубке, после которого произошли "нули" с Минаем – хотя там и газон был ужасным, и арбитраж, и пенальти не забили. Затем случилась минимальная победа над Оболонью в УПЛ, которая продолжилась нулевой ничьей с ЛНЗ.

Тем не менее, на протяжении пяти матчей подряд "зелено-белые" не знают поражений. Последний раз ворскляне проиграли Днепру-1 в конце октября – несмотря на счет 2:3, поединок проходил под диктовку Юрия Максимова, а подопечные Виктора Скрипника допустили гигантское количество ошибок в обороне. Днепровцы раскатывали их под обильным ливнем и на настоящем огороде, а сегодня газон будет значительно лучшим.

Кадровая ситуация

Травмированные: Филиппов (под вопросом), Когут, Третьяков – Чеснаков (под вопросом), Рамирес

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Ворскла

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихалёнок, Леднев – Филиппов

Ворскла: Исенко – Пердута, Павлюк, Крупский, Корниенко – Челядин, Нестеренко – Фелипе, Кане, Якубу – Степанюк

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает СК Днепр-1 фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Юрия Максимова дают 1.49, а на триумф Ворсклы – 8.00. Ничью оценили коэффициентом 4.35.

Специалисты не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.07, аналогичный тотал меньше – 1.85. Гол Алексея Гуцуляка умножит вашу ставку на 2.75, а Руслана Степанюка – на 3.00.

Колос – Оболонь

Матч Колос – Оболонь состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO.

О Колосе и так сказать нечего, а тут ковалевцы ещё и пропустили предыдущий тур. Подопечные Ярослава Вишняка отдыхают с 10 ноября, заполнив паузу проигрышным спаррингом с Вересом. Можно только отметить мастерство в защите своих ворот – не в последнюю очередь это случилось благодаря игре голкипера Фесюна, у которого самое высокое количество отведённых ожидаемых голов в УПЛ.

Главный тренер Оболони – Валерий Иващенко – устроил эпичный скандал. "Женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола, не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках. Такие моменты выбивают из колеи. Могли бы в женском футболе работать", – заявил коуч команды, весь футбол которой построен на сбивании темпа и попытках превратить футбол в миксфайт. И понеслось...

Михаил Спиваковский назвал свободу рабством сексизм сексизмом, а арбитрка София Причина иронично предложила коллегам варить борщ, мыть посуду и сидеть дома. Украинское общество в обсуждении очевидных вещей традиционно раскололось, устроив срач в комментах.

Между тем, Оболонь держится над зоной вылета только благодаря дополнительным показателям, а безвыигрышная серия киевлян во всех турнирах достигла пяти матчей (при четырех безнадёжных поражениях). Валерий Иващенко уверен, что во всех бедах виноваты арбитры (особенно женщины), а не вторая худшая оборона и атака УПЛ. Как бы там ни было, а права на осечку у "пивоваров" больше нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цуриков, Ранжел – Прокопенко

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Оболонь

Колосс: Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Богданов, Демченко, Емец – Болбат, Безбородько, Тотовицкий

Оболонь: Рыбка – Карась, Дубко, Лукьянчук – Фатеев, Мороз, Косовский, Прыймак, Осман – Суханов, Краснопир

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Колос фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Ярослава Вишняка дают 1:72, а на триумф Оболони – 6:40. Ничью оценили коэффициентом 3.45.

Специалисты ожидают низкого количества голов. Даже тотал больше 2.0 оценивается коэффициентом 2.06, в то время как на аналогичный тотал меньше дают 1.86. Гол Дениса Безбородько умножит вашу ставку на 2.55, а Сергея Суханова – на 3.20.

Кривбасс – Александрия

Матч Кривбасс – Александрия состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-каналы Кривбасса.

Кривбасс остаётся в тройке лидеров УПЛ, имея хорошие шансы зазимовать в этой зоне. Пауза ой как необходима подопечным Юрия Вернидуба – после разгрома СК Днепр-1 криворожане начали крайне быстро сбавлять обороты. Сначала произошла скучная ничья с Полесьем, затем команда тактически проиграла Динамо, а победа над безнадежным Минаем оказалась минимальной. Между тем, Шахтер находится всего в пяти очках позади.

Спад Кривбасса – прекрасный шанс для Александрии. "Аграрии" в течение последнего месяца ощутимо прибавляли в качестве своего футбола. Да, он все равно был неидеален, но прогресс был заметным – в конце концов, он вылился в победу над Вересом. Первую за 11 туров.

Благодаря этому успеху подопечные Руслана Ротаня приблизились к выходу из зоны переходных матчей. Осталось только обойти Оболонь, у которой преимущество по дополнительным показателям. С другой стороны, позади поджимают Верес и Заря, которые отстают на 1-3 очка соответственно. Именно поэтому осечка является недопустимой для александрийцев.

Вот только они пропустили предыдущий тур из-за непогоды, в результате чего не сгорели дисквалификации двух ключевых защитников. Да и вообще лазарет переполнен. У Руслана Ротаня, в принципе, есть замены для этих исполнителей, однако он теряет глубину состава – возможно, именно поэтому букмекеры и не верят в его сегодняшний успех.

Кадровая ситуация

Травмированные: Семенов, Якимец – Михайленко, Мартынюк, Калитвинцев, Ковалец, Белошевский

Дисквалифицированные: Вакулко – Скорко, Логинов

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Александрия

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

Александрия: Шевченко – Копина, Кравченко, Савченко, Хосе Эрнандес – Сигеев, Шостак, Плакса – Джевани, Погорелый, Шулянский

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Кривбасс фаворитом матча УПЛ.. На победу подопечных Юрия Вернидуба дают 1:66, а на триумф Александрии – 6:20. Ничью оценили коэффициентом 3.75.

Специалисты не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.34, аналогичный тотал меньше – 1.61. Гол Олега Кожушка умножит вашу ставку на 2.10, а Андрея Кулакова – на 3.00.

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