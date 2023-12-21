"Бело-синие" обнародовали результаты голосования болельщиков за самого полезного исполнителя команды в прошлом месяце.

Лучшим игроком Динамо в декабре по результатам опроса стал форвард Владислав Ванат, сообщает официальный сайт киевлян.

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На почетное звание были номинированы пять динамовцев – Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Бенито, Назар Волошин и Владислав Ванат. Больше всего голосов набрали последние двое, причем количество было почти одинаковым, а лидерство во время опроса переходило от одного игрока к другому. В итоге победу одержал Ванат (36%), который лишь на 1% опередил Волошина.

Напомним, в декабре подопечные Александра Шовковского провели две игры, в которых одолели Металлист 1925 (4:2) и Оболонь (2:0). В обоих поединках Ванат оформил по голу.

Всего в текущем сезоне 21-летний нападающий провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 ассистов.

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