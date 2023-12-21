Найкращим гравцем Динамо у грудні за результатами опитування став форвард Владислав Ванат, повідомляє офіційний сайт киян.

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На почесне звання були номіновані п'ять динамівців – Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Беніто, Назар Волошин та Владислав Ванат. Найбільше голосів набрали останні двоє, причому кількість була майже однаковою, а лідерство під час опитування переходило від одного гравця до іншого. У підсумку перемогу здобув Ванат (36%), який лише на 1% випередив Волошина.

Нагадаємо, у грудні підопічні Олександра Шовковського провели дві гри, в яких здолали Металіст 1925 (4:2) та Оболонь (2:0). В обох поєдинках Ванат оформив по голу.

Загалом у поточному сезоні 21-річний нападник провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів і віддав 5 асистів.

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