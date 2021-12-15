Якщо кияни таки домовляться з "ірисками" про перехід 22-річного лівого оборонця, то у Мірчі Луческу буде готова заміна. У цьому випадку Динамо поверне Владислава Дубінчака, який на правах оренди грає за СК Дніпро-1. Про це повідомили в ефірі Футбол News на телеканалі "Футбол 1".

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Раніше Луческу схвально відгукувався про гру 23-річного Дубінчака, який через конкуренцію не отримував шансу в київській команді. Захисник вже другий сезон проводить у дніпровській команді на правах оренди – в чемпіонаті 2021/22 Владислав зіграв 16 поєдинків, у яких віддав 4 асисти.

Оренда Дубінчака розрахована до завершення сезону. Перед тим він теж на правах оренди виступав за львівські Карпати і київський Арсенал.

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