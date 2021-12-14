Динамо получило предложения по Миколенко от Эвертона и неназванного итальянского клуба, утверждает журналист Эндрю Тодос в твиттере.

Миколенко покинет Динамо ради АПЛ, – источник

Впрочем, отмечается, что соглашение еще далеко от завершения с обоими клубами. Переход в Эвертон может сорваться из-за нестабильной ситуации в должности тренера – Рафаэль Бенитес может быть уволен еще до января, что решит проблему с основным левым защитником "ирисок" Люкой Динем.

Добавим, что сегодня появилась информация, что Миколенко завершает переход к Эвертону – сторонам осталось согласовать последние детали. Виталий провел 21 матч в текущем сезоне за Динамо, у которых отличился 3 результативными действиями.

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