Украинская ассоциация футбола подробно объяснила, как разделили выплаты солидарности УЕФА между представителями всех профессиональных лиг страны.

– утвердить следующий порядок распределения средств платежей солидарности УЕФА в 2023 году, направленных на развитие детско-юношеского футбола между клубами УПЛ и ПФЛ по результатам спортивного сезона-2021/2022:

1. 90 (девяносто) процентов от общей суммы средств платежей солидарности УЕФА 2023 года по результатам спортивного сезона-2021/2022 – в равных частях между всеми действующими клубами УПЛ, не участвовавшими в групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА в сезоне 2021/2022, то есть между всеми действующими клубами УПЛ сезона 2022/2023, кроме ФК Динамо (Киев), ФК Заря (Луганск) и ФК Шахтер (Донецк);

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2. 10 (десять) процентов от общей суммы средств платежей солидарности УЕФА 2023 года по результатам спортивного сезона-2021/2022 – между действующими клубами ПФЛ сезона-2022/2023 в следующем соотношении:

– 80 (восемьдесят) процентов от указанной суммы средств – в равных частях между действующими клубами Первой лиги ПФЛ сезона-2022/2023;

– 20 (двадцать) процентов от указанной суммы средств – в равных частях между действующими клубами Второй лиги ПФЛ сезона-2022/2023, – говорится на официальном сайте УАФ.

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