Новый сезон для команды Луческу начнется 1 августа матчем против Вереса, информирует официальный сайт киевлян.

Динамо заявило о возвращении сборников в расположение команды после отпуска

Это будет уже второй тур УПЛ. Динамо должно было стартовать на неделю раньше поединком против Олимпика. Впрочем, дончане были заменены на Минай, и расписание пришлось корректировать. Закарпатцы же встретятся с Александрией (31 июля).

Напомним. в прошлом сезоне Динамо стало чемпионом Украины, опередив Шахтер на 11 очков.

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