Динамо начнет сезон последним – известно расписание киевлян на старте УПЛ
11:54 - Читати українською
Динамо наконец узнало расписание своих стартовых поединков чемпионата Украины.
Новый сезон для команды Луческу начнется 1 августа матчем против Вереса, информирует официальный сайт киевлян.
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Это будет уже второй тур УПЛ. Динамо должно было стартовать на неделю раньше поединком против Олимпика. Впрочем, дончане были заменены на Минай, и расписание пришлось корректировать. Закарпатцы же встретятся с Александрией (31 июля).
Напомним. в прошлом сезоне Динамо стало чемпионом Украины, опередив Шахтер на 11 очков.
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