Новий сезон для команди Луческу розпочнеться 1 серпня матчем проти Вереса, інформує офіційний сайт киян.

Динамо заявило про повернення збірників до розташування команди після відпустки

Це буде вже другий тур УПЛ. Динамо повинне було стартувати на тиждень раніше поєдинком проти Олімпіка. Втім, донеччани були замінені на Минай, і розклад довелося корегувати. Закарпатці ж зустрінуться з Олександрією (31 липня).

Нагадаємо. у минулому сезоні Динамо стало чемпіоном України, випередивши Шахтар на 11 очок.

Динамо розгромило Евіан: Лєднєв – герой, ефектний рейд Ваната з асистом Бойка, позитив від Гармаша і Де Пени