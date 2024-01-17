Футболисты Динамо под руководством Александра Шовковского и его тренерского штаба готовятся к возобновлению сезона 2023/24.

Если Шахтер уже отправился на сборы в Турцию, то динамовцы пока занимаются на клубной базе в Вите-Литовской. В Турцию столичная команда отправится в воскресенье, 21 января, и сыграет несколько контрольных матчей, сообщает официальный сайт Динамо.

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Пока же подопечные Александра Шовковского выполняют как беговую работу, так и упражнения с мячом на натуральном газоне. Конечно, присутствует и физическая подготовка – футболисты Динамо занимаются в фитнес-центре клубной базы, выполняя как традиционные силовые упражнения, так и специальные задания от тренеров, чтобы улучшить скорость реакции.

Напомним, Динамо завершило первую часть сезона УПЛ на 5-й позиции. Правда, у киевлян есть три игры в запасе и по потерянным очкам они являются теневым лидером чемпионата.

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