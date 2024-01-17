Футболісти Динамо під керівництвом Олександра Шовковського і його тренерського штабу готуються до поновлення сезону 2023/24.

Якщо Шахтар вже вирушив на збори в Туреччину, то динамівці поки займаються на клубній базі у Віті-Литовській. До Туреччини столична команда вирушить у неділю, 21 січня, і зіграє кілька контрольних матчів, інформує офіційний сайт Динамо.

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Наразі ж підопічні Олександра Шовковського виконують як бігову роботу, так і вправи з м'ячем на натуральному газоні. Звісно, присутня і фізична підготовка – футболісти Динамо займаються у фітнес-центрі клубної бази, виконуючи так традиційні силові вправи, так і спеціальні завдання від тренерів, щоб покращити швидкість реакції.

Нагадаємо, Динамо завершило першу частину сезону УПЛ на 5-й позиції. Щоправда, кияни мають аж три гри в запасі та за втраченими очками є тіньовим лідером чемпіонату.

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