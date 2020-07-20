toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ

Динамо начало переговоры со Скрипником, на которого претендуют и в России, – СМИ

20 июля 19:30 - Читати українською
Динамо начало переговоры со Скрипником, на которого претендуют и в России, – СМИ
Виктор Скрипник / ФК Заря

Наставник Зари Виктор Скрипник практически наверняка покинет луганский клуб, убеждает российское СМИ.

Главный тренер бронзовых призеров УПЛ 2019/20 интересует не только Динамо, которое сегодня отправило в отставку Алексея Михайличенко. В услугах 50-летнего Скрипника еще с зимы заинтересован клуб из Москвы, уверяет Советский Спорт.

Динамо официально уволило Михайличенко

Название клуба издание не уточняет – известно лишь, что это представитель элитного дивизиона. Как информирует это же СМИ, Динамо уже начало диалог с главным тренером Зари, который вряд ли останется в команде на сезон 2020/21 даже в случае провала переговоров с киевлянами. Как известно, под руководством Скрипника луганчане добыли путевку в групповой турнир Лиги Европы.

Отметим, ранее Игорь Суркис опроверг переговоры со Скрипником о назначении в Динамо. Правда, это было еще до отставки Михайличенко, под руководством которого киевляне удержались на втором месте УПЛ 2019/20.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

blog_ava
Лобода закрыла провальный сезон Динамо откровенным фото на Олимпийском: "Я не в таком виде буду в эфире"
22 июля
13203
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Россия Виктор Виктор Скрипник
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
16
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук