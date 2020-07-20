Динамо начало переговоры со Скрипником, на которого претендуют и в России, – СМИ

Главный тренер бронзовых призеров УПЛ 2019/20 интересует не только Динамо, которое сегодня отправило в отставку Алексея Михайличенко. В услугах 50-летнего Скрипника еще с зимы заинтересован клуб из Москвы, уверяет Советский Спорт.

Динамо официально уволило Михайличенко

Название клуба издание не уточняет – известно лишь, что это представитель элитного дивизиона. Как информирует это же СМИ, Динамо уже начало диалог с главным тренером Зари, который вряд ли останется в команде на сезон 2020/21 даже в случае провала переговоров с киевлянами. Как известно, под руководством Скрипника луганчане добыли путевку в групповой турнир Лиги Европы.

Отметим, ранее Игорь Суркис опроверг переговоры со Скрипником о назначении в Динамо. Правда, это было еще до отставки Михайличенко, под руководством которого киевляне удержались на втором месте УПЛ 2019/20.

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