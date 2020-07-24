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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо може звільнити Луческу без компенсації – відомі деталі контракту

00:15 - Читать на русском
Динамо може звільнити Луческу без компенсації – відомі деталі контракту
Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що перестрахувався, запрошуючи Мірчу Луческу у київський клуб.

"У мене з Луческу домовленість: "Немає результату – розходимося". Без будь-якої компенсації", – цитує Суркіса Glavcom.

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74-річний румунський фахівець уклав з "біло-синіми" угоду на 2 роки з можливістю пролонгації ще на один рік. За інформацією ЗМІ, зарплата Луческу становитиме 1,2 млн євро на рік.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Ігор Суркіс
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