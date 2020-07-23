"Я вх**рил в Динамо полтора миллиарда", – Суркис встретился с возмущенными ультрас киевлян

"Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх**рил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в Динамо деньги, и я уступлю место.

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Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду сбоку. Назначайте тренера и берите, кого хотите.

Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное. Но мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену.

Схема простая: все наши важные матчи судили двое арбитров – Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?" – цитирует Суркиса Glavcom.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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