Никита Бурда покинул поле с помощью партнеров по Динамо в первом тайме спарринга с Колосом (1:0) и сразу был отправлен в клинику на осмотр.

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По информации meta-ratings, врачи диагностировали у 25-летнего защитника разрыв ахилла. На лечение этой травмы Никите может потребоваться до шести месяцев.

Стоит отметить, что Бурда только недавно восстановился от повреждения, из-за которого пропустил почти год.

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