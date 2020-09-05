Динамо может потерять Бурду на полгода – СМИ сообщает о тяжелом диагнозе
22:04 - Читати українською
Черная полоса в жизни защитника Динамо Никиты Бурды продолжается.
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Никита Бурда покинул поле с помощью партнеров по Динамо в первом тайме спарринга с Колосом (1:0) и сразу был отправлен в клинику на осмотр.
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По информации meta-ratings, врачи диагностировали у 25-летнего защитника разрыв ахилла. На лечение этой травмы Никите может потребоваться до шести месяцев.
Стоит отметить, что Бурда только недавно восстановился от повреждения, из-за которого пропустил почти год.
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