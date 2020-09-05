Защитник Динамо Денис Попов поразмыслил над перспективами своей команды в матче квалификационного раунда самого престижного еврокубка против АЗ.

"Трудно сказать, являются ли алкмаарцы самым тяжелым вариант из тех, которые могли нам выпасть. Наверное, более профессионально сможет сказать только тренер.

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На мой взгляд, это хороший соперник. В Нидерландах они до последнего тура боролись за чемпионство с Аяксом", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, уже 15 сентября Динамо будет принимать нидерландский АЗ в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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