Колос и Динамо встретились в рамках подготовки к возобновлению чемпионата Украины. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Колос – Динамо – 0:1

Гол: Кравец, 49

Составы:

Колос: Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев

Запасные: Кучерук, Черноморец, Ореховский, Морозко, Ильин, Исаенко, Зозуля, Максименко, Костышин

Динамо: Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич, де Пена, Соль

Запасные: Нещерет, Моргун, Шабанов, Вивчаренко, Алибеков, Гармаш, Клейтон, Дуэлунд, Кравец, Русин

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Первая половина встречи прошла без острых моментов. Прогнозируемо, инициативой владели киевляне, но никаких дивидендов это не принесло.

Сразу после перерыва Динамо открыло счет. После паса Миколенко голом отличился Артем Кравец, который вышел на замену. Стоит отметить, что это первый гол Артема по возвращении в лагерь "бело-синих".

Забитый мяч не изменил рисунок игры, подопечные Луческу продолжали атаковать. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Динамо. Киевляне получили плохие новости – травмировался Никита Бурда. А вот Клейтон дебютировал за Динамо, заменив во втором тайме Буяльского.

Напомним, в рамках второго тура УПЛ киевляне встретятся с Десной 11 сентября, а на следующий день Колос будет принимать Львов.

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