Микита Бурда покинув поле за допомогою партнерів по Динамо у першому таймі спарингу з Колосом (1:0) та одразу був відправлений у клініку на огляд.

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За інформацією meta-ratings, лікарі діагностували у 25-річного захисника розрив ахілла. На лікування цієї травми Микиті може знадобитись до шести місяців.

Варто відзначити, що Бурда лише нещодавно відновився від пошкодження, через яке пропустив майже рік.

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