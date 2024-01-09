Агент Юрій Данченко, який представляє інтереси захисника Славії Тараса Качараби, заявив, що варіант із переходом гравця в Динамо дійсно існує.

Сьогодні, 9 січня, з'явилася інформація про інтерес Динамо до 29-річного центрального захисника, який не має ігрової практики у празькій Славії. Агент Качараби не став заперечувати цей факт.

Динамо розглядає вихованця Шахтаря на проблемну позицію – його тотально списав європейський клуб

– Можете, будь ласка, підтвердити чи спростувати інформацію про інтерес київського Динамо до Тараса Качараби?

– Так, інтерес є, – цитує Данченка Tribuna.

Качараба приєднався до Славії на початку 2022 року і має чинний контракт до 31 грудня 2024-го. У поточному сезоні вихованець Шахтаря, який має три матчі за національну команду України, вийшов на поле лише двічі, відзначившись одним асистом. Востаннє Тарас грав ще 21 жовтня.

До слова, у Качараби є й інші варіанти продовження кар'єри. Нещодавно повідомлялося, що він може перейти в один із клубів ОАЕ.

Шахтар має підсилення для... Динамо, або Чому вчорашнім ворогам варто закопати "сокиру війни"