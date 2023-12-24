Украинский защитник Тарас Качараба уже зимой может покинуть пражскую Славию. По информации Sportarena, 28-летним украинцем предметно интересуется Бани Яс из ОАЭ.

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Отмечается, что сам украинец также не против сменить клуб, в котором в последнее время потерял место в основе. К слову, за Бани Яс выступает хорошо знакомый украинским болельщикам албанский форвард Таулант Сафери, который в прошлом сезоне был лидером Ворсклы и одним из самых ярких легионеров в УПЛ.

Напомним, Качараба – воспитанник львовского футбола. Профессиональную карьеру начал в Шахтере. Выступал также за Говерлу, кропивницкую Зирку, либерецкий Слован и Славию (с которой стал чемпионом и выиграл 2 Кубка).

В текущем сезоне провел за пражан лишь 2 матча, в которых отметился ассистом. Его контракт с чехами действует до 31 декабря 2024 года. В активе Тараса – три матча за национальную сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Бани Яс после 12-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата ОАЭ на восьмой строчке, набрав 16 очков.

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