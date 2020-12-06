"Летом велись активные переговоры с Александаром по возвращению в Динамо. Игрок хочет вернуться. Президент клуба до сих пор считает его одним из лучших легионеров в истории.

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Летом помешали трения по сумме зарплаты и тот факт, что контракт Драговича с "фармацевтами" истекает в июне 2021 года. Зимой переговоры продолжатся. Немцы за полгода до окончания контракта будут сговорчивее. Именно Драгович и является основной кандидатурой на усиление позиции центрального защитника", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, Драгович перешел в Динамо из Базеля в июле 2013 года за 10 млн евро. В августе 2016-го был продан в Байер за 21 млн евро. Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 5,2 млн евро.

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