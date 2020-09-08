Потенциальный новичок киевлян слабо выступил в спарринге против Колоса (1:0), сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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"По Клейтону вопрос: останется ли он в Динамо? Он оправился от травмы, которую ему нанес Шабанов чуть ли не на первой тренировке. Он сыграл с Колосом, и мысли о его игре не очень положительные. Клейтон был вялым, медлительным, хотя вроде уже готов был играть. Словом, по нему вопрос остается непонятным", – рассказал Спиваковский.

Напомним, Клейтон несколько недель находится в Украине и уже даже прошел медосмотр для Динамо, но официально контракт с ним еще не подписан.

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