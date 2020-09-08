Потенційний новачок киян слабко виступив у спарингу проти Колоса (1:0), повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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"Щодо Клейтона питання: чи залишиться він в Динамо? Він одужав після травми, яку йому завдав Шабанов ледь не на першому тренуванні. Він зіграв з Колосом, і думки щодо його гри не дуже позитивні. Клейтон був млявим, повільним, хоча ніби вже готовий був грати. Словом, по ньому питання залишається незрозумілим", – розповів Співаковський.

Нагадаємо, Клейтон кілька тижнів перебуває в Україні і вже навіть пройшов медогляд для Динамо, але офіційно контракт з ним ще не підписаний.

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