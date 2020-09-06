Никита Бурда пропустит около 6 месяцев из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Колосом, информирует официальный сайт Динамо.

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У игрока диагностировали разрыв ахиллова сухожилия – футболисту понадобится оперативное вмешательство. Напомним, Бурда не смог завершить матч и покинул поле с помощью своих партнеров в первом тайме спарринга с Колосом (1:0).

К слову, защитник только недавно восстановился от повреждения, из-за которого пропустил почти год.

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