Контрольный поединок между Динамо и Арисом мог иметь договорной характер.

Динамо разгромило Арис (4:0), но эта победа вполне может быть с неприятным привкусом, утверждает Динамо Киев Inside.

Динамо – Арис – 4:0 – видео голов и обзор встречи

Источник отмечает подозрительные действия защитников, а также необычную активность в азиатских букмекерских конторах. Отмечается, что для Кипра это довольно привычное явление, что может подтвердить и экс-тренер Динамо Александр Хацкевич, который успел поработать там.

Добавим, что киевляне этим летом разгромили Динамо Бухарест (4:1), Вольфсберг II (8:0), Триглав (9:0) и расписали мировую с Янг Бойз (3:3).

Динамо разгромило Арис – Сидорчук решающий, снова гол Бенито, шедевр и 2 дубля на десерт, жизнь без Ярмоленко существует