Динамо разгромило кипрский Арис в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Товарищеский матч 16 07 2023

Динамо – Арис – 4:0

Голы: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1

Команды не могли забить вплоть до 42 минуты, когда Сидорчук обокрал защитника и легко реализовал выход один на один. На старте второй половины Бенито удвоил преимущество – нигериец после скидки Шапаренко расстрелял вратаря Ариса.

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Динамо и дальше контролировало игру, создав несколько классных моментов. В конце игры "бело-синие" сделали победу разгромной – Назар Волошин оформил быстрый дубль, а голевые передачи оба раза ему отдавал Караваев.