Контрольний поєдинок між Динамо та Арісом міг мати договірний характер.

Динамо розгромило Аріс (4:0), але ця перемога цілком може бути з неприємним присмаком, стверджує Динамо Киев Inside.

Динамо – Аріс – 4:0 – відео голів та огляд зустрічі

Джерело відзначає підозрілі дії захисників, а також незвичну активність в азійських букмекерських конторах. Зазначається, що для Кіпру це досить звичне явище, що може підтвердити і екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич, який встиг попрацювати там.

Додамо, що кияни цього літа розгромили Динамо Бухарест (4:1), Вольфсберг ІІ (8:0), Триглав (9:0) та розписали мирову з Янг Бойз (3:3).

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