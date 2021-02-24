"Всегда есть запросы и предложения по игроку, как было и в это трансферное окно. Правда, мы отклонили их по обоюдному согласию. В частности, последнее предложение насчет Ловрича поступило от киевского Динамо.

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Пришло оно перед тем, как им нужно было заявить игроков на еврокубки. Более того, мы договорились, а в разговоре с президентом Динамо говорилось, что на следующий день Кристиану подготовят самолет и отправится на медосмотр. Однако кое-что усложнилось, и мы не хотели соглашаться с этими условиями", – отметил президент Горицы Ненад Чрнко в комментарии Sportske Novosti.

Отметим, что Ловрич присоединился к Горице в 2018 году. В текущем сезоне нападающий является одним из лучших бомбардиров чемпионата Хорватии, отметившись 14 голами в 18 матчах. Столько же забил и Мьереза из Осиека.

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