Динамо могло підписати хорватського бомбардира – трансфер зірвався в останню мить
Форвард хорватської Горіци Крістіан Ловріч міг перейти до київського Динамо в зимове трансферне вікно.
"Завжди є запити і пропозиції щодо гравця, як було і в це трансферне вікно. Правда, ми відхилили їх за обопільною згодою. Зокрема, остання пропозиція стосовно Ловріча надійшла від київського Динамо.
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Прийшла вона перед тим, як їм потрібно було заявити гравців на єврокубки. Більш того, ми дійшли згоди, а в розмові з президентом Динамо йшлося про те, що на наступний день Крістіану підготують літак і він вирушить на медогляд. Однак дещо ускладнилося, і ми не хотіли погоджуватися з цими умовами", – зазначив президент Горіци Ненад Чрнко у коментарі Sportske Novosti.
Зазначимо, що Ловріч приєднався до Горіци у 2018 році. У поточному сезоні нападник є одним з найкращих бомбардирів чемпіонату Хорватії, відзначившись 14 голами у 18 матчах. Стільки ж забив і М'єреза з Осієка.
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