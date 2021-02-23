"Краснодар всегда интересовался этим футболистом. Мы провели с ними переговоры, вскоре предстоит медосмотр и официальное представление Бупендзы. Если все пройдет без проблем, мы завершим трансфер до вечера четверга.

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Мы получим 10 млн евро, но 2 из них только в том случае, если россияне позже перепродадут футболиста за 20 млн. Они очень хотели его подписать", – цитирует Саваш TRT Spor.

Функционер также подтвердил, что 24-летним габонцем интересовалось киевское Динамо. К слову, пока Бупендза является лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. В его активе 18 мячей в 23 матчах чемпионата.

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