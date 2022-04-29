Київський клуб через початок повномасштабної війни не зміг оформити трансфер нападника Чукарічкі Марко Раконьяца, який обрав криваві гроші.

22-річний чорногорський форвард напередодні став гравцем Локомотиву. За трансфер москвичам влітку доведеться заплатити 2,5 млн євро.

Шахтар офіційно продав Фернандо учаснику плей-офф Ліги чемпіонів

Окрім представника країни-агресорки, на Марко претендувало київське Динамо. Під час зборів у Туреччині Раконьяц відзначився голом та асистом за Чукарічкі в спарингу з "біло-синіми". Втім, перехід не відбувся через початок повномасштабної війни на території України, інформує Sportklub.

Марко Раконьяц є вихованцем сербського клубу, за який цього сезону провів 28 матчів (відзначився 11 голами й 3 результативними передачами).

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ