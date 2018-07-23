Динамо Минск хочет арендовать Корзуна, – СМИ

Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун может вернуться в Беларусь.

Белорусский хавбек Динамо Никита Корзун попал в сферу интересов минского Динамо, сообщает группа белорусский футбол в социальной сети Вконтакте.

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По информации источника, Динамо Минск в ближайшее время возьмет в аренду 23-летнего футболиста.

Отметим, наставник "бело-синих" Александр Хацкевич уже давно не рассчитывает на Корзуна и не включил его в заявку Динамо на сезон 2018/19.

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В прошлом сезоне УПЛ Корзун сыграл 8 матчей в составе киевлян. Ранее сообщалось, что Никита может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Напомним, Корзун перешел в Динамо Киев зимой 2016 именно с минского Динамо, однако, белорус так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе динамовцев из Киева.