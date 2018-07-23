Динамо Мінськ хоче орендувати Корзуна, – ЗМІ

Півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун може повернутись до Білорусі.

Білоруський хавбек Динамо Нікіта Корзун потрапив до сфери зацікавлень мінського Динамо, повідомляє група Білоруський футбол у соціальній мережі Вконтакті.

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За інформацією джерела, Динамо Мінськ найближчим часом візьме в оренду 23-річного футболіста.

Відзначимо, наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич вже давно не розраховує на Корзуна і не включив його до заявки Динамо на сезон 2018/19.

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У минулому сезоні УПЛ Корзун зіграв 8 матчів за киян.Раніше повідомлялось, що Нікіта може продовжити кар'єру у чемпіонаті Нідерландів.

Нагадаємо, Корзун перейшов у Динамо Київ взимку 2016 року саме з мінського Динамо, однак, білорус так і не зміг виграти конкуренцію за місце у стартовому складі динамівців з Києва.