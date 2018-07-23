Ребров сравнил игру Динамо в матче против Шахтера с игрой сборной Франции на ЧМ-2018

Екс-наставник Динамо Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы Динамо над Шахтером (1:0) в матче за Суперкубок Украины.

"Не согласен с тем, что Суперкубок это выставочный поеиднок. Было заметно, что обе команды хотят продемонстрировать хороший уровень футбола и, самое главное, победить. Так было всегда. Да, в таких поединках игроки, возможно, находятся не в лучшем оптимальном состоянии, особенно сейчас – с учетом жары, стоявшей в Одессе. Однако желания было хоть отбавляй, и Динамо, на мой взгляд, больше в этом преуспело.

Шахтер – Динамо: ужас Пятова, провальные новички, вопросы к судейству и привлекательный старт сезона

Динамовцы действительно постоянно отдают инициативу сопернику – и, как показал последний чемпионат мира, делают это не просто так. Сборная Франции, например, практически в каждом матче уступала оппонентам во владении мячом, но стала победителем такого турнира. И другие команды не раз побеждали, демонстрируя подобную тактику.

Потому что сегодня в футболе побеждает не тот, кто лучше контролирует мяч, а тот, кто играет гораздо организованнее и дисциплинированнее.

Дебютанты в составе Динамо и Шахтера? Нужно учитывать, что команды находятся еще не в оптимальных кондициях, и новые футболисты – не исключение. Было заметно, что полузащитник Шахтера Фернандо все время пытался брать игру на себя и обострять, но состояние поля не давало ему возможности проявить все свои лучшие качества, а именно – быстрый футбол. Отсюда и столько потерь.

Мораєс vs Динамо, версія 2.0: бразилець потиснув руки киянам після гри, проігнорувавши одного гравця

Вообще первый матч всегда важен для любой команды. Победа нужна была для уверенности, особенно это актуально для Динамо, которое скоро стартует в квалификации Лиги чемпионов. Возможно, поэтому тренеры и поменяли бразильского новичка Че Че, который неплохо работал с мячом, но был не так агрессивен в обороне, как того требовал этот матч.

Было видно огромное желание у Мораеса помочь команде, но я не увидел высокой эффективности в его действиях. Прошли несколько передач на партнеров, но завершение как таковое отсутствует.

Приятно наблюдать, как молодежь Динамо цепляется за свой шанс, становятся игроками основного состава – и не только потому, что уехали много легионеров. Каждая победа над Шахтером – это большой плюс для их профессионального становления", – рассказал Ребров в комментарии zbirna com.

Напомним, что Динамо победило Шахтер со счетом 1:0 и торжествовало в Суперкубке Украины-2018.

Шахтер – Динамо: в сети появилось видео массовой драки болельщиков