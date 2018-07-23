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Жеребьевка Лиги чемпионов – сегодня Динамо узнает соперника в 3-м раунде квалификации

08:10 6 Читати українською
Жеребьевка Лиги чемпионов – сегодня Динамо узнает соперника в 3-м раунде квалификации
Жеребьевка Лиги чемпионов – кто соперник Динамо в 3-м раунде квалификации

Киевское Динамо сегодня, 23 июля, узнает своего первого соперника по ЛЧ 2018/19. Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится в 13:00 по киевскому времени.

Новый сезон ЛЧ фактически стартует для команды Александра Хацкевича здесь и сейчас – со дня, когда киевляне узнают, кто первый соперник на пути в групповой этап. Динамо выиграло Суперкубок Украины 2018 в матче с Шахтером и теперь ждет хороших новостей из Швейцарии. Там, в городе Ньон состоится жеребьевка 3-го этапа квалификации Лиги чемпионов.

Севилья, Фенербахче, Бернли. Потенциальные соперники украинских клубов в квалификации еврокубков 2018/19

По традиции, команды разделены на два пути. Чемпионы стран проходят свою квалификацию, тогда как другие призеры соревнуются между собой за 2 путевки в групповой турнир. Динамо будет играть в Пути представителей лиг. Среди возможных соперников пока только 3 клуба.

Путь представителей лиг

На этой стадии стартуют 6 клубов: Бенфика Лиссабон (Португалия), ДИНАМО Киев (Украина), Фенербахче Стамбул (Турция), Спартак Москва (Россия), Стандард Льеж (Бельгия) и Славия Прага (Чехия).

К ним присоединятся 2 победителя Пути представителей лиг 2-го отборочного раунда, которые определятся 30 июля и 1 августа.

Сеяные клубы: Бенфика, Динамо, а также победители пар ПАОК – Базель и Аякс – Штурм.

Несеянные клубы: Фенербахче, Спартак, Стандард, Славия.

Клубы из Украины и России УЕФА при жеребьевке еврокубков разводит. Поэтому Динамо может сыграть только против кого-то из трио: Фенербахче, Стандард или Славия.

Клубы, которые вылетят на этой стадии Лиги чемпионов, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы. Все матчи 3-го отборочного раунда состоятся 7/8 и 14 августа.

Путь чемпионов

Похожая система в этой сетке отбора. Однако здесь клубы борются за 4 места на групповом этапе ЛЧ 2018/19. На стадии 3-го квалификационного раунда путем жеребьевки определят 6 пар. Среди участников будет кто-то из украинской пары Астана (главный тренер Роман Григорчук) – Митьюлланд (нападающий молодежной сборной Украины Артем Довбик).

Сеяные клубы

Зальцбург (Австрия)

Победитель матча 1 Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия)

Победитель матча 2 Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия)

Победитель матча 3 Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия)

Победитель матча 4 Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания)

Победитель матча 5 Кукес (Албания) – Карабах (Азербайджан)

Несеянные клубы

Победитель матча 6 БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия)

Победитель матча 7 Динамо Загреб (Хорватия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Победитель матча 8 Шкендия (Македония) – Шериф (Молдова)

Победитель матча 9 ЧФР Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция)

Победитель матча 10 Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва)

АЕК (Греция)

Команда, которую достают первой в каждой паре, первый матч проводит дома. Клубы, проигравшие на этой стадии, продолжат борьбу в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы – пойдут по Пути чемпионов.

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