Последняя игра в 2022 году как для харьковчан, так и для киевлян. Поединок должны были сыграть еще в октябре, но перенесли из-за массированных обстрелов Киева. Нынешний год стал неудачным для команды Луческу, которая не смогла выйти в групповой турнир ЛЧ, заняла последнее место в Лиге Европы, а в УПЛ занимает только 4 позицию. Победа над Металлистом позволит "бело-синим" подняться на третье место, но Заря будет иметь игру в запасе. В прошлом туре Динамо потеряло очки с Металлистом 1925, не забив пенальти.

Динамо – Металлист: анонс матча УПЛ

Харьковчане в последнее время тоже не впечатляют. Команда Олега Ратия занимает 10 место турнирной таблицы (16 баллов), но не может выиграть уже в 7 матчах УПЛ. При этом Металлист не забивает в ворота соперников почти 400 минут.

Онлайн-видеотрансляция матча Динамо – Металлист доступна в этой новости. За основными событиями игры, которая стартовала в 14:00, можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Динамо Киев – Металлист:

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Лонвейк – Ванат.

Металлист: Костык – Кныш, Мизюк, Порох, Клименчук, Каплиенко – Багачанский, Танковский – Рязанцев, Картушов – Прядун

Онлайн-трансляция матча Динамо – Металлист 30 ноября 2022