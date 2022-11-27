Заря и Минай не смогли выявить сильнейшего в матче 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Заря – Минай на "Футбол 24".

Заря имела классный момент на 18 минуте, но Батагов ударом с левой поразил перекладину. Забить удалось во втором тайме – Бражко пробил из-за пределов штрафной, а голкипер не смог справиться с ударом. Впрочем, Минай отыгрался в компенсированное время – Твердохлеб спас ничью.

Заря на заснеженном поле упустила победу в компенсированное время, но потеснила Динамо с третьего места УПЛ

Таким образом Заря набрала 27 очков и поднялась на третье место, обогнав Динамо благодаря лучшей разнице, а Минай остался на 11 позиции с 14 пунктами.