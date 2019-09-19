Динамо – Мальме: где смотреть матч Лиги Европы

Киевское Динамо в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 встретится со шведским Мальме. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок группового этапа Лиги Европы Динамо – Мальме состоится 19 сентября на НСК Олимпийский. Начало встречи – в 19:55.

Динамо – Мальме: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Динамо – Мальме онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что вице-чемпион Украины стартует в Лиге Европы после поражения от Десны. Безвыигрышная серия Динамо составляет 6 матчей, а в турнирной таблице УПЛ киевляне аж на шестом месте с 13 очками отставания от Шахтера. Смена тренера после вылета из Лиги чемпионов не помогла – с Алексеем Михайличенко команда продолжает проваливаться.

Мальме идет на третьем месте во внутреннем первенстве – чемпионат Швеции в разгаре. В воскресенье перед выездом в Украину "голубые" обыграли Норчепинг, а в целом за 23 тура потерпели лишь два поражения. Динамо встречалось с Мальме в феврале этого года на сборах. Товарищеский матч завершился нулевой ничьей.

Динамо – Мальме: анонс матча Лиги Европы