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Динамо – Мальме: де дивитись матч Ліги Європи

18:09 625 Читать на русском
Динамо – Мальме: де дивитись матч Ліги Європи
Динамо – Мальме: де дивитись матч Ліги Європи 19 вересня 2019 / Динамо

Київське Динамо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 зустрінеться зі шведським Мальме. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок групового етапу Ліги Європи Динамо – Мальме відбудеться 19 вересня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 19:55.

Динамо – Мальме: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Динамо – Мальме онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що віце-чемпіон України стартує в Лізі Європи після поразки від Десни. Безвиграшна серія Динамо складає 6 матчів, а в турнірній таблиці УПЛ кияни аж на шостому місці з 13 очками відставання від Шахтаря. Зміна тренера після вильоту з Ліги чемпіонів не допомогла – з Олексієм Михайличенком команда продовжує провалюватися.

Мальме йде на третьому місці у внутрішній першості – чемпіонат Швеції в розпалі. У неділю перед виїздом до України "блакитні" обіграли Норчепінг, а загалом за 23 тури зазнали лише двох поразок. Динамо зустрічалося з Мальме у лютому цього року на зборах. Товариський матч завершився нульовою нічиєю.

Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи

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Ліга Європи Динамо - Мальме Динамо Динамо Мальме Мальме
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