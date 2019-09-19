Динамо – Мальме: де дивитись матч Ліги Європи

Київське Динамо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 зустрінеться зі шведським Мальме. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги Європи Динамо – Мальме відбудеться 19 вересня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 19:55.

Динамо – Мальме: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Динамо – Мальме онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що віце-чемпіон України стартує в Лізі Європи після поразки від Десни. Безвиграшна серія Динамо складає 6 матчів, а в турнірній таблиці УПЛ кияни аж на шостому місці з 13 очками відставання від Шахтаря. Зміна тренера після вильоту з Ліги чемпіонів не допомогла – з Олексієм Михайличенком команда продовжує провалюватися.

Мальме йде на третьому місці у внутрішній першості – чемпіонат Швеції в розпалі. У неділю перед виїздом до України "блакитні" обіграли Норчепінг, а загалом за 23 тури зазнали лише двох поразок. Динамо зустрічалося з Мальме у лютому цього року на зборах. Товариський матч завершився нульовою нічиєю.

Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи