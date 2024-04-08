Матч Динамо – ЛНЗ состоится сегодня, 8 апреля, на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на ютуб-канале FootballHub, а также на телеканале 2+2. Игру рассудит Юрий Иванов.

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Динамо продолжает беспроигрышную серию под руководством Александра Шовковского. Точнее, команда вообще не знает поражений под его руководством – 9 из 10 матчей завершились победами, и только с Вересом случилась ничья (вследствие пенальти на 5-й компенсированной). Не все победы выглядели убедительно, однако в целом "бело-синие" демонстрировали хороший футбол.

В частности, они разгромили Зарю (3:0) и Ворсклу (5:1). Наиболее важно, команда демонстрирует прогресс даже на дистанции в два тура. В поединке в Полтаве, например, попробовали эксперимент с Бражком на позиции левого инсайда, Ванат недорабатывал в прессинге, а в первой фазе атаки было слишком много футболистов – все это принесло очень серьезные проблемы в первом тайме. Во встрече против Зари эти проблемы исправили, что вылилось в очень спокойные 3:0.

Прямо сейчас киевляне держатся в пяти очках от первой позиции. Там засел Шахтер, который сыграл на матч больше. Если Динамо продолжит побеждать, то можно будет и на вершину УПЛ вылезти – впрочем, пока следует сосредоточиться на ЛНЗ.

Черкасцы зимой провели самую масштабную трансферную кампанию, однако результаты не могут радовать руководство. Так, ЛНЗ победил Полесье (1:0), но только благодаря ляпу голкипера. Так, команда доминировала над СК Днепр-1, однако сыграла вничью 1:1. Разобранный Металлист 1925 тоже не одолели (1:1 благодаря пенальти), Минаю проиграли по делу, от Кривбасса потерпели разгром (0:3), а неделю назад случилось поражение от Руха (пусть и через пенальти в компенсированное время).

Заметно, что новичок УПЛ забивал не больше одного гола за тур. Матч ЛНЗ стали слишком скучными. Это подтверждается и статистикой – Подопечные Олега Дулуба сильно просели по количеству продвижений на чужую треть, а среднее количество владений с 10+ передачами упало с 5,47 до "автобусных" 3,4. Эффективность прессинга упала вдвое. Снизилось и количество ударов.

Казалось бы, с таким футболом черкасцы не могут надеяться на успех с Динамо. Впрочем, Верес же сумел добиться результата – причем заслуженно, надежно держась в среднем блоке и накрывая центрхавов киевлян. Олег Дулуб же является мастером построения оборонительного футбола. Кстати, осенью "бело-синие" намучились с его командой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Салиху (ЛНЗ; под вопросом)

Дисквалифицированные: Бар (ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч Динамо – ЛНЗ

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Бражко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

ЛНЗ: Кучеренко – Насонов, Муравский, Ковалев, Каплиенко – Бойко, Рыбалка – Шестаков, Яшари, Пасич – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Фаворит очевиден. Конечно, Олег Дулуб может создать проблемы, поставив блок, однако даже против менее сбалансированной команды Мирчи Луческу этот подход не сработал. Нынешний же ЛНЗ значительно слабее, а киевляне наоборот стали сильнее. Ставим на уверенную победу Динамо.

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