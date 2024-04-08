Матч Динамо – ЛНЗ відбудеться сьогодні, 8 квітня, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на ютуб-каналі FootballHub, а також на телеканалі 2+2. Гру розсудить Юрій Іванов.

Ярмоленко здивований заявою Суркіса щодо своїх можливостей у Динамо

Динамо продовжує безпрограшну серію під керівництвом Олександра Шовковського. Точніше, команда взагалі не знає поразок під його керівництвом – 9 із 10 матчів завершились перемогами, і тільки з Вересом сталася нічия (внаслідок пенальті на 5-й компенсованій). Не всі звитяги виглядали переконливо, однак загалом "біло-сині" демонстрували хороший футбол.

Зокрема, вони розгромили Зорю (3:0) та Ворсклу (5:1). Щонайбільш важливо, команда демонструє прогрес навіть на дистанції в два тури. У поєдинку в Полтаві, наприклад, спробували експеримент з Бражком на позиції лівого інсайда, Ванат недопрацьовував у пресингу, а в першій фазі атаки було занадто багато футболістів – все це принесло дуже серйозні проблеми в першому таймі. У зустрічі проти Зорі ці проблеми виправили, що вилилось у дуже спокійні 3:0.

Прямо зараз кияни тримаються у п'яти очках від першої позиції. Там засів Шахтар, який зіграв на матч більше. Якщо Динамо продовжить перемагати, то можна буде і на вершину УПЛ вилізти – втім, поки що слід зосередитись на ЛНЗ.

Черкасці взимку провели наймасштабнішу трансферну кампанію, однак результати не можуть тішити керівництво. Так, ЛНЗ переміг Полісся (1:0), але лишень завдяки ляпу голкіпера. Так, команда домінувала над СК Дніпро-1, однак зіграла внічию 1:1. Розібраний Металіст 1925 теж не здолали (1:1 завдяки пенальті), Минаю програли по ділу, від Кривбаса зазнали розгрому (0:3), а тиждень тому сталася поразка від Руха (нехай і через пенальті в компенсований час).

Помітно, що новачок УПЛ забивав не більше одного гола за тур. Матч ЛНЗ стали занадто нудними. Це підтверджується і статистикою – підопічні Олега Дулуба сильно просіли за кількістю просувань на чужу третину, а середня кількість володінь з 10+ передачами впала із 5,47 до "автобусних" 3,4. Ефективність пресингу впала вдвічі. Знизилась і кількість ударів.

Здавалося б, із таким футболом черкасці не можуть сподіватись на успіх з Динамо. Втім, Верес же зумів добитись результату – причому заслужено, надійно тримаючись у середньому блоці й накриваючи центрхавів киян. Олег Дулуб же є майстром побудови оборонного футболу. До речі, восени "біло-сині" намучились з його командою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Саліху (ЛНЗ; під питанням)

Дискваліфіковані: Бар (ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч Динамо – ЛНЗ

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Бражко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

ЛНЗ: Кучеренко – Насонов, Муравський, Ковальов, Каплієнко – Бойко, Рибалка – Шестаков, Яшарі, Пасіч – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Фаворит очевидний. Звісно, Олег Дулуб може створити проблеми, поставивши блок, однак навіть проти менш збалансованої команди Мірчі Луческу цей підхід не спрацював. Нинішній же ЛНЗ значно слабший, а кияни навпаки стали сильнішими. Ставимо на впевнену перемогу Динамо.

Динамо і ван Леувен потребують один одного, або Як опинитися у своїй тарілці, не зважаючи на Шахтар